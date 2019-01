Gezocht: vrijwilliger die graag spelletjes speelt (wandelen, fietsen of bakken mag ook)

Arendonk -

De opvoedsters van De Villa in Arendonk, een woonhuis voor mensen met een beperking, doen een oproep naar vrijwilligers. “We ­zoeken vooral mensen die graag fietsen of wandelen. Maar als je liever bakt, gezelschapsspelletjes speelt, knutselt, ­muziek maakt of strijkt, dan is dat ook goed. Alle hulp is welkom.”