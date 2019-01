CLUBNIEUWS. Lokeren wil Chevalier, Oostende-voorzitter belooft ludieke actie

Vanavond staat met KAA Gent - Oostende de heenmatch van de tweede halve finale van de Croky Cup op het programma. En bij Oostende halen ze alles uit de kast om de spelers te motiveren. Bij de andere eersteklassers zijn ze vooral bezig met de laatste dagen van de wintertransferperiode.

KV OOSTENDE. Extra premie en voorzitter met fiets naar Brussel

KV Oostende droomt van de beker. Onder Marc Coucke lukte het niet om een prijs te pakken en het zou echt straf zijn als het Peter Callant wel zou lukken in zijn eerste jaar als voorzitter met veel minder middelen.

“De spelers moeten toch beseffen dat het een historische kans is voor KVO”, aldus Callant. “Voor de eerste keer sinds ik voorzitter ben, heb ik ook een extra premie beloofd als we doorstoten naar de finale. Als dat lukt, dan rij ik met de fiets naar het Koning Boudewijnstadion. Zo’n ludieke actie kan dan wel. Ik ga ervoor trainen, maar ik wil ook die enorme gedrevenheid en hetzelfde engagement zien bij mijn spelers.” Aan de fans zal het alvast niet liggen. Het Oostendse uitvak in de Ghelamco Arena is uitverkocht en ook kersvers burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) komt KVO mee naar de finale schreeuwen. Om aan duelkracht te winnen, worden Aristote Nkaka en nieuwkomer Amin Nouri in de basis verwacht.

CLUB BRUGGE. Vormer en Rits blijven binnen

Tweede dag met hevige sneeuwval in West-Vlaanderen, tweede dag trainen op kunstgras voor Club Brugge. Zondag volgt een verplaatsing naar Oostende en Leko kampt drie dagen op voorhand opnieuw met wat blessures. Gisteren bleven Rits en Vormer alleszins binnen. Beiden sukkelen met kwaaltjes en volgen een individueel programma. Momenteel lijkt de match op Oostende niet in het gedrang te komen.

Vossen, Danjuma, Vlietinck, Rezaei, Mitrovic en Peres trainden niet, waardoor Leko komend weekend ook niemand lijkt te kunnen recupereren. Als het weer het toelaat, traint Club vanaf vandaag opnieuw op natuurgras.

LOKEREN. Hopen op Chevalier

Rode lantaarn Lokeren wil zich in de laatste week van de transfermarkt nog versterken. Zo hoopt het om Teddy Chevalier nog te strikken. Voorzitter Roger Lambrecht informeerde eerder in de mercato al tevergeefs naar de 31-jarige Franse spits van KV Kortrijk, maar als het van trainer Glen De Boeck afhangt, drukt de club nu door. Ondanks de komst van Reznicek en Musona kan hij immers nog altijd extra scorend vermogen gebruiken. En onder De Boeck haalde Chevalier vorig seizoen een hoog rendement bij KVK. Alleen is het zeer de vraag of Chevalier zelf te verleiden valt voor een transfer en bovendien wil KVK hem voorlopig sowieso niet lossen. In de laatste twee duels scoorde hij nog twee keer.

AA GENT. Thoelen weer bij de kern

Yannick Thoelen ­maakt vanavond weer deel uit van de Gentse kern nadat hij vorige week zijn pas­geboren dochtertje ­verloor. Gent-coach Thorup: “Zondag was een heel emotionele dag voor ons allemaal, maar zeker voor Yannick en zijn vriendin. Nu werkt hij keihard en focust hij weer op voetbal. Hij probeert opnieuw zijn leven op te pakken en is klaar om op de bank te starten.”

CERCLE BRUGGE. Taravel nog niet speelklaar

Wegens de hevige sneeuwval werd de eerste training van de dag gistermorgen geannuleerd. In de namiddag werd wel getraind. Voor Jérémy Taravel komt de match van zaterdag allicht nog iets te vroeg. Alle -18-jarigen mogen zaterdag tegen STVV gratis binnen. Op gedichtendag wordt volgende week het Cercle-gedicht voorgesteld.

KRC GENK. Geen Lucumi tegen Moeskroen

Voor Jhon Lucumi komt de wedstrijd tegen Moeskroen nog te vroeg. Hij volgt een individueel programma. Vandaag en morgen traint de A-kern achter gesloten deuren op het A-veld. Gisteren trok de hele selectie naar de Eurogym in Genk.

ANTWERP. Simão mogelijk al in selectie

De Portugese aanwinst David Simão trainde deze week al mee bij Antwerp. “Door de huidige trainingsomstandigheden kan ik hem moeilijk beoordelen, maar David is een box-to-boxspeler die ons middenveld zal versterken. We proberen hem zo snel mogelijk te integreren in de groep. Mogelijk zit hij tegen Standard voor het eerst in de selectie”, aldus Antwerp-coach Laszlo Bölöni, die op zijn middenveld nog steeds Faris Haroun en Omar Govea moet missen.