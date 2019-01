Jordy (26) croste met Toon Aerts, nu schenkt hij zijn supporters drank

Lille / Rijkevorsel -

In café William’s Place in Hoek in Rijkevorsel is de voorbije dagen hard gewerkt. De zaak stond bijna een halfjaar leeg, maar opent vrijdagavond weer de deuren. De uitbaters zijn gepassioneerd door wielrennen en dat is te merken. De supportersclub van Toon en Thijs Aerts kan weer terugkeren naar de thuishaven.