Vermiste Australische schrijver zit opgesloten in China

De 53-jarige schrijver Yang Hengjun, een voormalig Chinees diplomaat die de Australische nationaliteit heeft, zit wel degelijk in de cel in China, zo maakten de Australische autoriteiten donderdag bekend. Een dag eerder was men nog op zoek naar informatie, de man bleek al enkele dagen vermist. Canberra eist nu dat Yang “een rechtvaardige en transparante behandeling krijgt”.

Yang Hengjun is een voormalige Chinese diplomaat die in 2000 de Australische nationaliteit verkreeg. Tegenwoordig is hij een uitgesproken criticus van de Chinese Communistische Partij en met zijn blog erg bekend in China. Zes dagen geleden reisde hij van New York naar het Zuid-Chinese Guangzhou. Woensdag werd alarm geslagen omdat niets meer van de man was vernomen.

Nu blijkt hij in de cel te zitten. Vertegenwoordigers van de Australische ambassade hebben een ontmoeting met de Chinese autoriteiten om meer te weten te komen over de omstandigheden van zijn arrestatie, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.