Trajectcontroles voor onbepaalde tijd uitgesteld door technisch probleem

Ruim een halfjaar na de geplande aanvangsdatum is de trajectcontrole op de E313 tussen Wommelgem en Ranst nog altijd niet actief. De start is nu voor een tweede keer uitgesteld. Ook tientallen andere trajectcontroles in Vlaanderen lopen voor onbepaalde tijd vertraging op door een technisch probleem.

De oorzaak ligt bij een tekort aan connectoren om de foto’s van de overtreders te kunnen maken. “Omdat er een nieuwe overheidsprocedure is opgestart om die connectoren aan te kopen, zou het wel eens maanden kunnen duren voor de trajectcontroles effectief in werking kunnen treden”, zegt Kamerlid Koenraad Degroote (N-VA) in Gazet van Antwerpen.

Ook de kans dat de trajectcontrole in de Craeybeckxtunnel van start kan gaan in februari, zoals eerder was aangekondigd, lijkt zeer klein, al wil niemand dat formeel bevestigen.

De trajectcontrole op de E313 tussen Wommelgem en Ranst zou eigenlijk al in augustus een feit zijn, maar begin december was dat nog altijd niet het geval. De stand van zaken is intussen dezelfde gebleven: zestig tracés met trajectcontrole, die in de zomer werden aangekondigd, zijn vandaag nog steeds niet actief. Achttien daarvan, negen locaties in twee richtingen, zijn volledig klaar maar wachten enkel nog op dat laatste technisch detail.