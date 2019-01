Siegfried Bracke: “Aan corrupte mensen moet je al eens geld geven om je werk te kunnen doen”

Siegfried Bracke wil na de federale verkiezingen van 26 mei graag voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers blijven. Dat heeft hij donderdag gezegd in De Ochtend op Radio 1. “Ik zou dat heel graag doen als dat zou kunnen, want het is een buitengewoon boeiende job.” De Kamervoorzitter ging ook in op de beschuldigingen tegen Melikam Kucam, waar hij sterke twijfels bij heeft.

Bracke duwt bij de verkiezingen de Oost-Vlaamse Kamerlijst van N-VA. “Uit principe” was hij naar eigen zeggen niet meer beschikbaar voor een plek bovenaan de lijst, “want je moet kansen geven aan andere mensen”.

Bracke, die nu 65 is, noemt zich zeer onthecht als politicus. “De dag dat ik er zelf niet meer in geloof, stop ik ermee”, zegt hij. Toch heeft hij de ambitie om nog eens vijf jaar te zetelen als Kamerlid, indien mogelijk zou Bracke zichzelf graag opvolgen als voorzitter van de Kamer. “Ik zou dat heel graag doen als dat zou kunnen, want het is een buitengewoon boeiende job. Al is het maar omdat ik de stiel heb moeten leren.”

Voorzitter zijn is echter niet evident, aldus Bracke, “zeker niet in een woelig parlement als het mijne. Maar eerlijk: ik heb er ongelooflijk van genoten.”

Corruptie

In het interview werd ook het onderwerp Melikam Kucam aangesneden, het Mechels N-VA-gemeenteraadslid dat ervan beticht wordt geld gekregen te hebben om humanitaire visa te regelen. Bracke leek als Kamervoorzitter eerst niet erg geneigd om hoorzittingen te organiseren rond de mogelijke fraude. “Maar als Theo Francken zelf zegt dat hij wil komen, dan ben ik blij dat hij de kans krijgt om zich te verdedigen”, aldus Bracke. “Het is uniek in de geschiedenis dat een staatssecretaris post factum moet uitleggen wat hij als staatssecretaris heeft gedaan. Als Theo er evenwel rotsvast van overtuigd is dat hij niets te verbergen heeft en beslist te komen, wie zou ik dan zijn om dat tegen te houden?”

Het mogelijke fraude-dossier noemde N-VA-voorzitter De Wever eerder een “bijzaak”. Bracke volgt zijn voorzitter daarin. “Men moest snel optreden in Syrië om mensen die erg kwetsbaar waren, te redden.” Bracke liet op Radio 1 verstaan dat bij zo’n operatie soms smeergeld moet worden betaald. “Fraude zit overal. Toen ik hier werkte voor VRT, heb ik ook aan corrupte mensen geld gegeven om mijn job te doen. In oorlogsgebied staat al snel iemand bij een barrage die iets wil.”

Bracke oppert dat dat de reden kan geweest zijn waarom Melikam Kucam soms meer geld vroeg voor een humanitair visum. “Iemand moest wel zorgen dat de mensen die de Assyrische christenen begeleidden, hun taak konden uitvoeren.”

“Mij valt op dat de advocaat van meneer Kucam de eventuele fraude zo formeel ontkent, dat ik grote vragen bij dit dossier heb. We mogen niet te snel uitgaan van zijn schuld. Het gerecht moet dit inderdaad uitzoeken.”