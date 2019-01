Bondscoach Roberto Martinez had alle redenen om te glunderen, gisteren op het Autosalon. Als laat cadeau voor de halve finale van de Rode Duivels in Rusland kreeg hij een speelgoed-BMW voor zijn dochtertje mee naar huis. Voor ­Martinez zelf was er de volwassen versie: een gloednieuwe BMW 8 Coupé met een prijskaartje van 130.000 euro.