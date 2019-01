Piloot van verdwenen voetballer Emiliano Sala had vooraf gezegd dat hij niet meer zo vlot met landingssysteem kon werken

Niet alleen de verdwenen voetballer Emiliano Sala had vooraf onheilspellende berichten gestuurd naar zijn vrienden, ook de piloot van het van de radar verdwenen vliegtuig klonk vooraf niet al te zelfzeker over zijn eigen vliegkunsten. In een printscreen van een Facebook-bericht dat circuleert in Britse media noemde de piloot zich enkele dagen voor de verdwijning ‘a bit rusty’ - het landen met landingssysteem ILS ging niet zo heel vlot meer.

De piloot die Emiliano Sala naar Cardiff had moeten voeren, is de 60-jarige Brit David Andrew Ibbotson. Dat onthulde lokale krant Grimsby Telegraph op woensdag. Ibbotson, van beroep ingenieur, zou flink wat ervaring hebben gehad met het besturen van vliegtuigjes voor parachutisten. Er wordt van uitgegaan dat de zaakwaarnemers van Sala de man inhuurden om de voetballer over en weer van Nantes naar Cardiff te vliegen met het eenmotorig vliegtuigje The Piper Malibu.

Inmiddels circuleert er in Engelse media een printscreen van een Facebook-bericht dat de vader van drie kinderen enkele dagen voor zijn vliegtuig van de radar verdween zou hebben gepost. Daarin noemde Ibbotson zichzelf ‘a bit rusty’ - het landen met landingssysteem ILS ging niet zo heel vlot meer. Het bericht zou gepost zijn nadat de piloot een eerste keer van Cardiff naar Nantes vloog. ILS, een afkorting voor Instrument Landing System, helpt de piloot bij het vinden van de ideale lijn voor het uitvoeren van een landing.

“(De vlucht) was niet te slecht, maar mijn kennis van ILS moet nog eens opgepoetst worden”, schreef Ibbotson op zaterdag. Nadat een vriend repliceerde dat dit moeilijk te geloven is, antwoordde de Brit bevestigend. “(Ik vlieg) een beetje te hoog, al is dat beter dan te laag.”

Eerder was al bekendgeraakt dat ook Sala vooraf onheilspellende berichten gestuurd had. De Argentijn had in een geluidsbericht naar vrienden via WhatsApp zijn bezorgdheid geuit over het toestel. “Als jullie over anderhalf uur geen nieuws van me hebben, moeten ze misschien wel iemand sturen om me te komen zoeken… Ik begin bang te worden!”, klonk het. Daarvoor had hij ook al - half lachend - gezegd dat hij “in een vliegtuig zit dat eruitziet alsof het uit elkaar gaat vallen.”

Geen hoop meer

Sala werd afgelopen weekend voorgesteld als de nieuwe spits van Premier League-club Cardiff City, dat 17 miljoen euro voor hem betaalde aan het Franse Nantes. Hij had maandagavond met een privévliegtuig van Nantes naar Cardiff moeten vliegen, maar kwam nooit aan. Sindsdien wordt met man en macht gezocht naar de voetballer en zijn piloot. Ook woensdag werd opnieuw intensief gespeurd, maar de autoriteiten meldden dat ze nog niets hebben aangetroffen.

Foto: Photo News

“Er is geen hoop meer”, aldus John Fitzgerald, die leiding geeft aan de zoektocht naar de vermiste Argentijn en de piloot van het vliegtuig waarin ze zaten. “Zelfs de meest fitte persoon zou het hooguit een paar uur in het water uithouden.”

LEES OOK. Anderlecht-verdediger Kara weigert te geloven dat Sala is overleden in vliegtuigcrash: “Elke 10 minuten kijk ik op mijn gsm” (+)