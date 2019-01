Diesel wordt vrijdag een beetje duurder

Diesel tanken zal vrijdag duurder worden aan de pomp. De maximumprijs voor diesel (B7) stijgt dan met 0,9 cent tot 1,505 euro per liter, zo meldt de federale overheidsdienst Economie.

Ook de prijs voor stookolie gaat omhoog, met 0,28 cent. Bij bestellingen vanaf 2.000 liter kost huisbrandolie dan maximaal 0,6427 euro per liter.

De prijsstijgingen zijn het gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.

In oktober was de dieselprijs nog gestegen tot 1,634 euro per liter, het hoogste niveau ooit. Sindsdien ging het grosso modo in dalende lijn.