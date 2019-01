Genk biedt op Nigeriaanse spits van meer dan twee meter die al tegen Club Brugge scoorde

KRC Genk wil zich deze winter aanvallend nog versterken. De leider uit de Jupiler Pro League heeft daarom zijn oog laten vallen op Paul Onuachu, spits bij het Deense FC Midtjylland. De boomlange Nigeriaanse aanvaller – hij meet 2m01 – kent zijn beste seizoen ooit hij het Deense nummer twee en was dit seizoen al goed voor elf doelpunten en vier assists in zeventien competitiewedstrijden.

Genk heeft al zeker één bod neergelegd bij Midtjylland voor de 24-jarige spits, maar dat werd nog niet aanvaard ondanks het feit dat het bod tussen de vier en de vijf miljoen euro zou bedragen. Trainer Philippe Clement zal zich Onuachu sowieso nog levendig herinneren. In de groepsfase van de Europa League 2015-2016 scoorde de Nigeriaan in de 1-3-zege van de Denen op bezoek bij Club Brugge waar de Genkse coach toen nog assistent was.

Midtjylland is de ex-club van onder meer Bubacarr Sanneh (Anderlecht) en uitgaand recordtransfer Alexander Sørloth (AA Gent). Op dit moment zijn Alexander Scholz (ex-Standard en ex-Club Brugge) en Gustav Wikheim (ex-Gent) er aan de slag.