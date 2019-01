PSG wacht bang af: wordt het opnieuw niets in Champions League door blessure van Neymar?

De Braziliaanse voetbalvedette Neymar heeft opnieuw last van het middenvoetsbeentje dat hij vorig jaar brak. Zijn club PSG hoopt vurig dat de topaanvaller niet te lang buiten strijd is want anders dreigt opnieuw een afgang in de Champions league, toch het hoofddoel van de steenrijke club...

Neymar moest woensdagavond in de bekerwedstrijd tegen Straatsburg na een uur worden vervangen. Achteraf maakte PSG bekend dat de Braziliaan opnieuw pijn had aan het botje in zijn rechtervoet dat hij vorig jaar brak. De duurste voetballer ter wereld (222 miljoen euro) werd in maart 2018 geopereerd en was maar net op tijd fit voor het WK.

“Voor de behandeling wachten we af hoe de blessure de volgende dagen evolueert. We houden alle therapeutische opties open”, laat PSG weten. Zijn coach Thomas Tüchel had na de bekermatch, door PSG met 2-0 gewonnen, gezegd dat Neymar bezorgd was omdat hij pijn voelde op dezelfde plaats als waar hij zijn breuk had opgelopen.

Ondanks vele miljoenen geen succesverhaal in Europa

PSG, de autoritaire leider in de Franse competitie, speelt op 12 februari in de achtste finale van de Champions League op het veld van Manchester United. De return is drie weken later (6 maart).

Het razend ambitieuze PSG schopte het ondanks de vele miljoenen die de voorbije jaren al in de club werden gepompt nooit verder de kwartfinales in de Champions League. De voorbije twee seizoenen strandde het telkens in de 1/8e finales tegen respectievelijk Real Madrid en FC Barcelona, daarvoor behaalde het vier keer op rij de kwartfinales maar toen bleken Manchester City, FC Barcelona, Chelsea en (opnieuw) FC Barcelona te sterk...

Voor de Qatarese overname werd in 1995 wél nog de halve finale gehaald maar toen werden de Parijzenaars uitgeschakeld door AC Milan.