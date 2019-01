'We moeten freelancers in de bouw decriminaliseren'

Uit recente cijfers blijkt dat Limburg de enige provincie is waar het aantal loontrekkenden in de bouwsector daalt. Aangezien de behoefte aan personeel groot blijft, worden de jobs dus ingevuld door andere statuten. Zoals freelancers, die alsmaar vaker op projectbasis worden ingezet in de Limburgse bouw. Een enquête van Bouwunie Limburg leert dat 70% van onze bouwbedrijven graag bereid is om freelancers in te schakelen.

“Uit de studie blijkt dat vooral de flexibiliteit en de kwaliteit van zelfstandigen die op freelance-basis werken, grote voordelen zijn voor onze bouwbedrijven”, zegt Davy Maesen, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie Limburg. Het gaat concreet om specialisten die zich voor specifieke projecten laten inhuren, bijvoorbeeld als werfleider, calculator, ingenieur of veiligheidscoördinator.

“Flexibiliteit betekent meer mogelijkheden, bijvoorbeeld om pieken op te vangen of specifieke werken uit te voeren. Er gelden ook minder regels. De respondenten zeggen dat de kwaliteit die freelancers leveren top is. Ze kennen hun vak, hebben de juiste ingesteldheid en etaleren veel verantwoordelijkheidszin.”

Goedkoop

En de prijs? “Freelancers zijn niet per definitie goedkoper dan eigen werknemers”, stelt Davy Maesen. “Wat wel zo is: ze brengen minder ‘ballast’ en potentiële zware kosten mee, want ze worden alleen ingeschakeld en betaald voor een welbepaalde opdracht. Freelancers zijn wel veel goedkoper dan interimkrachten.”

Boot afhouden

Dat alles verklaart waarom 70% van de bouwbedrijven wil samenwerken met zelfstandigen. Toch blijkt uit de enquête dat 1 op 4 dat momenteel niet doet. “Dat komt door de schrik voor schijnzelfstandigheid”, legt de gedelegeerd bestuurder uit.

“Er zijn in de bouw heel veel statuten actief, zoals buitenlandse gedetacheerden, bijberoepers en sinds kort ook belastingvrije klussers. De overheid slaagt er niet in om dat allemaal uit elkaar te houden en treedt niet eenduidig op. Het gevolg is dat bedrijven niet meer weten wat wel mag en wat niet, en daarom de boot afhouden van perfect legale samenwerkingsverbanden, zoals met freelancers.”

