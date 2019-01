Wapenleverancier opgepakt met geweren en pistolen rond zich. “Ze waren van een vriend”

Brussel - Op het proces over de aanslag op het Joods Museum ging het donderdagochtend over Nacer Bendrer, de man die ervan beschuldigd wordt de wapens te hebben geleverd voor de aanslag. Franse speurders vielen in december 2014 binnen op zijn verblijfadres. Hij lag te slapen met verschillende wapens rond zich. “Ik speelde ermee”, aldus Bendrer.

LEES OOK: Moeder van een van de slachtoffers aanslag Joods Museum getuigt: “Ik vraag maar één ding: gerechtigheid”

Nacer Bendrer is geen gewone jongen, zo maakten de Franse speurders aan de jury duidelijk. Toen ze hem tijdens het onderzoek na de aanslag op het museum begonnen te volgen, stelden ze vast dat zijn gedrag getuigde van “groot banditisme”. Hij stuurde bijvoorbeeld zijn vriendin de weg op om na te gaan of ze gevolgd werd.

Gansterfilms op tv

De politie kende Bendrer al van gewapende overvallen. Op 9 december 2014 vielen de speurders in de vroege ochtend binnen in de flat waar hij op dat moment verbleef, in de buurt van de Franse havenstad Marseille. Hij lag te slapen. Rond zijn bed lagen verschillende wapens: een jachtgeweer, twee pistolen en een kalasjnikov. Bendrer verklaarde eerder al dat hij de flat bewaakte voor een vriend en dat hij niet wist dat er wapens zouden liggen.

De onderzoekers stelden vast dat sommige van de wapens in de flat klaar of bijna klaar waren om te gebruiken. Daarnaar gevraagd, gaf Bendrer een aparte verklaring. Hij “speelde” ermee terwijl hij naar gangsterfilms keek op tv, zo herhaalde hij in de assisenzaal. Hij heeft ze naar eigen zeggen “gemanipuleerd” en verplaatst, maar niet geladen.

Ook geld niet van hem

Voor alle duidelijkheid: de wapens die werden aangetroffen op 9 december zijn niet de wapens die gebruikt werden bij de aanslag op het Joods Museum. De huiszoeking vond wel plaats in het kader van het onderzoek naar de aanslag. Op dit moment loopt in Marseille een apart onderzoek naar de wapenvondst in het appartement.

Naast de wapens werden ook drie gsm’s en bijna 4.000 euro cash aangetroffen in het appartement. Bendrer verklaarde dat het geld niet van hem was.