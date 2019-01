Eindelijk duidelijkheid over een van de hardnekkigste complottheorieën ooit: zat nazi-kopstuk Rudolf Hess of dubbelganger in gevangenis?

Een van de meest hardnekkige complottheorieën uit de geschiedenis is de wereld uitgeholpen. Na jarenlang onderzoek zijn wetenschappers erin geslaagd om uit te zoeken of het echt Rudolf Hess, de rechterkant van Adolf Hilter, was die levenslang opgesloten werd in een gevangenis in Berlijn. Volgens de erg populaire theorie was het een dubbelganger van de Duitser die tot aan zijn wanhoopsdaad opgesloten zat, maar dat blijkt nu onzin te zijn.

Complottheorieën zijn van alle tijden. De vaak erg vergezochte verhalen blijven in sommige gevallen eeuwig bestaan, simpelweg omdat ze te vergezocht zijn om te bewezen - of net niet - te worden. Maar heel af en toe wordt er een verhaal dankzij nieuw bewijsmateriaal deskundig de kop ingedrukt. En dat is wat nu gebeurd is met het 70 jaar oude verhaal over de dubbelganger van Rudolf Hess, meldt The New Scientist.

1941

Adolf Hitler en Rudolf Hess. Foto: Photo News

De complottheorie over nazi-kopstuk Rudolf Hess gaat al ruim 70 jaar mee. Toen de rechterhand van Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog in 1941 een solovlucht naar Schotland ondernam en daar met een parachute uit probeerde te springen om erg subtiel te gaan onderhandelen over een vredesakkoord tussen de Britten en de Duitsers, slaagde hij er niet in dat ongemerkt te doen. De Britten waren er als de kippen bij om hem op te pakken en voorgoed achter tralies te stoppen.

Hess werd op talrijke plaatsen in het Verenigd Koninkrijk vastgehouden. Hij zat onder andere een tijd in de Tower of London gevangen. Tot in 1947, het jaar van het grote proces in Nürnberg en zijn veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf. Die zou hij gaan uitzitten in de gevangenis van Spandau. Hij zou er blijven tot aan zijn wanhoopsdaad in 1987. Toen hij uit het leven stapte, was hij nog de enige gedetineerde in de gevangenis.

Echt Hess of niet?

Sinds zijn veroordeling en opsluiting doken allerlei complottheorieën op over de man. Eén ervan was zo hardnekkig dat ze zelfs geloofd werd in de hoogste politieke echelons, door de Amerikaanse president Franklin Roosevelt en zijn dokter in de gevangenis.

Foto: Photo News

Ze ging als volgt: Spandau #7, zoals Hess er genoemd werd, zat nooit zelf in de Berlijnse gevangenis. Het was een dubbelganger die zich al die jaren voordeed als de Duitser.

Veel argumenten voor die theorie waren er niet, maar ze werden wel erg geloofwaardig voorgesteld door de ‘believers’. Zo was er het vermoeden dat de Duitsers hun op één na belangrijkste leider nooit tijden de oorlog naar Schotland zouden laten vliegen, het risico was veel te groot. Bovendien weigerde de veroordeelde man tot in 1969 om bezoek te ontvangen van zijn familieleden. En nog eentje: zijn vermeende amnesie - geheugenverlies - waardoor hij zich bijzonder weinig herinnerde van voordien.

Bloedstalen

Wetenschappers zijn er nu in geslaagd om de geruchtenmolen na meer dan 70 jaar tot stilstand te brengen. Aan de hand van bloedstalen van gevangene Spandau #7 en een familielid van Hess dat nog leeft, werd voor eens en voor altijd duidelijkheid geschapen: het was wel degelijk Hess die gevangen zat en in 1987 uit het leven stapte.

“Er was sowieso geen enkel bewijs voor de dubbelgangertheorie”, zegt professor Jan Cemper-Kiesslich van de universiteit van Salzburg, co-auteur van het onderzoek, in The New Scientist. “Maar nu zijn we er eindelijk in geslaagd om een overeenkomst te vinden tussen het bloedstaal van de gevangene en dat van het familielid.”

Bloedstaal uit 1982

Het bloedstaal werd in 1982 afgenomen bij Spandau #7. Het werd hermetisch verzegeld en jarenlang bijgehouden om bestudeerd te worden in het kader van een ander onderzoek van Rick Wahl, een andere co-auteur.

Omdat het lichaam van Hess in 2011 opgegraven en gecremeerd werd, om te vermijden dat zijn graf een symbolische plaats zou worden voor neonazi’s, werden de nabestaanden van Hess opgespoord. Dat gaf de onderzoekers de kans om met hen in contact gesteld te worden, en een van hen ervan te overtuigen om zelf genetisch materiaal af te staan.