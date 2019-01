Na drie maanden kon Jayme (13) ontsnappen aan haar ontvoerder, nu krijgt ze zelf 25.000 euro tipgeld om toekomst op te bouwen

Drie maanden lang werd er met man en macht gezocht naar de vermiste Jayme Closs (13) uit de Amerikaanse staat Wisconsin. Ze was spoorloos verdwenen nadat de levenloze lichamen van haar ouders waren aangetroffen in hun huis. Er was een beloning van tienduizenden dollars voorzien voor wie de gouden tip kon geven. Maar in januari dook het tienermeisje plots op. Ze was zelf ontsnapt aan haar ontvoerder en de moordenaar van haar ouders. Daarom krijgt zij nu het tipgeld.

Jayme Closs (13) werd op 15 oktober ontvoerd door Jake Patterson (21) nadat hij haar woning was binnengedrongen en haar beide ouders om het leven had gebracht. Het tienermeisje zat bijna drie maanden opgesloten in het huis van haar ontvoerder.

Foto: REUTERS

LEES OOK. Meisje (13) dat verdween na de wrede moord op haar ouders na drie maanden levend teruggevonden

Gedurende die periode werd er met man en macht naar haar gezocht. Kalkoenbedrijf Jennie-O, waar de ouders van het meisje werkten, loofde samen met de federale politiedienst FBI een geldbedrag van 50.000 dollar (of zo’n 44.000 euro) uit aan wie de gouden tip kon geven.

Maar midden januari wist Jayme zelf te ontsnappen aan haar ontvoerder. Ze slaagde erin zelf de straat op te lopen en een toevallige passant om hulp te vragen.

Toekomst opbouwen

Omdat Jayme zelf was ontsnapt, kreeg niemand het tipgeld. Maar Jennie-O en moederbedrijf Hormel Foods hebben deze week verklaard dat ze in overleg zijn met de FBI om het door hen toegezegde deel van 25.000 dollar aan het meisje te geven.

“Hoewel we nog steeds treuren om het verlies van haar ouders Jim en Denise, zijn we dankbaar voor Jayme’s dappere ontsnapping”, zegt Lykken. Hij hoopt dat het meisje met het geld haar leven weer op de rails kan krijgen en een mooie toekomst kan opbouwen.

Wat er met het FBI-deel van het tipgeld zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

Lees hieronder verder

Foto: AP

Moord en ontvoering

Jake Patterson (21) werd na de ontsnapping van Jayme opgepakt. Hij heeft inmiddels bekend dat hij haar ouders heeft doodgeschoten en haar heeft ontvoerd. Aan de politie verklaarde hij dat hij zijn slachtoffer had gekozen nadat hij haar toevallig voor haar woning op de schoolbus had zien stappen.

Patterson wordt beschuldigd van tweevoudige moord en ontvoering.

LEES OOK. Kidnapper van Jayme Closs: “Had haar gekozen toen ik haar toevallig op schoolbus zag stappen”