Man die kogel in hoofd kreeg na drugsdeal opnieuw veroordeeld voor cocaïnehandel

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Yannick H. (31) veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur voor het verkopen van cocaïne in Ranst. Opmerkelijk: op diezelfde plek werd hij drie jaar geleden ook al eens betrapt op een drugsdeal. Hij had toen een kogel in het hoofd gekregen, nadat hij in zijn vlucht bijna een agent had aangereden.

Passagier Farid D. (38) had 420 euro op zak, alsook twee gsm’s. Naast de passagierszetel werden tien zakjes met cocaïne aangetroffen. Hij bekende dat hij al een maand dealde om in zijn eigen gebruik te kunnen voorzien.

Bestuurder Yannick H. had geen drugs op zak en ontkende bij de deal betrokken te zijn. Hij had Farid D. alleen maar een lift gegeven. De rechtbank vond zijn mededaderschap aan de drugsverkoop echter bewezen.

Agent omver gereden

Op 25 september 2015 was Yannick H. aan datzelfde café al eens tegen de lamp gelopen bij een drugsdeal. Toen de politie hem wilde controleren had hij bijna een agent omver gereden. Die had het vuur geopend en hem in het hoofd geschoten. Yannick H. overleefde met veel geluk zijn verwondingen. Het onderzoek naar het schietincident wees uit dat de agent uit wettige zelfverdediging had gehandeld. Yannick H. werd vorig jaar veroordeeld voor drugshandel en gewapende weerspannigheid.

De rechtbank legde hem donderdag een werkstraf op en verklaarde zijn Audi verbeurd, omdat de wagen gebruikt werd voor drugshandel. Farid D. werd veroordeeld tot twee jaar cel en 8.000 euro boete, waarbij de helft van de boete met uitstel is. De in beslag genomen 420 euro werd verbeurd verklaard. Zijn broer Brahim (31), die mee terecht stond, werd vrijgesproken.