Open VLD-minister Philippe De Backer weigert eerste plaats op Kamerlijst en stopt met politiek

Federaal minister en Antwerps Open VLD-kopstuk Philippe De Backer zet een punt achter zijn politieke loopbaan, zowel nationaal als in Antwerpen. Dat maakt hij vanochtend bekend op het nationaal partijbestuur van Open VLD. De Backer had nochtans het lijsttrekkerschap voor de Kamer in de kieskring Antwerpen gekregen, maar hij maakte zijn beslissing bekend om geen politieke functie meer op te nemen.

Philippe De Backer (40) wil zich opnieuw toeleggen op zijn eerste liefde: de wetenschap en het ondernemerschap. Of dit het gevolg is van de discussie over het lijsttrekkerschap voor de Kamer binnen de Open VLD, is niet zeker. De Backer gaat nog wel zijn ministerschap uitdoen tot er een nieuwe regering is. “Dit was een moeilijke en emotionele beslissing, ik moest eerlijk zijn tegenover de partij”, zegt hij in een reactie aan VTM Nieuws.

De Backer was staatssecretaris in de federale regering, maar werd na de crisis over het Marrakech-pact minister. In Antwerpen trok hij de lijst voor de Antwerpse liberalen. Hij werd verkozen en zou normaal in het midden van de legislatuur zijn partijgenoot Claude Marinower in het schepencollege vervangen. Zijn plaats in de Antwerpse gemeenteraad zal normaal gezien worden ingenomen door eerste opvolgster Erica Caluwaerts.

De Backer werd heel emotioneel tijdens de persconferentie. “Dit is een heel moeilijke beslissing geweest. Ik ben liberaal en een trotse Open Vld’er. Ik heb 15 jaar heel graag met deze mensen samengewerkt maar ik heb voor mezelf de keuze gemaakt om terug te keren naar mijn eerste liefde: wetenschap en ondernemerschap”, zei De Backer. “Ik heb alle kansen gekregen van mijn partij, maar nu is het tijd voor iets anders. Ik wens iedereen uit de grond van mijn hart heel veel succes.”

De Backer heeft vanmorgen zelf Gwendolyn Rutten gebeld. Ze noemen zich “vrienden”. “Ik heb altijd een schitterende relatie gehad met onze voorzitter Gwendolyn”, zei hij nog waarna een lange knuffel volgde. De Backer heeft nog geen concrete plannen, zegt hij. Heeft het te maken met geruchten over een wit konijn dat in Antwerpen lijsttrekker zou mogen worden? “Absoluut niet”, zegt hij. Het resultaat van de verkiezingen op 14 oktober heeft ook niet meegespeeld bij zijn keuze om uit de politiek te stappen.

“Dit is niet wat we gepland hadden, maar natuurlijk begrijp ik het”, zei Rutten. “Het brengt mee dat we voor provincie Antwerpen nog even moeten wachten.”

Van gemeenteraadslid tot minister

Philippe De Backer startte zijn politieke loopbaan in Kapellen. Hij was er van 2008 tot 2010 gemeenteraadslid en was in die periode ook voorzitter van Jong VLD. Nadien verhuisde De Backer naar Antwerpen en van 2011 tot 2016 zetelde hij in het Europees Parlement.

In mei 2016 werd De Backer in de regering Michel aangesteld als staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude, Privacy en Noordzee. Hij volgde Bart Tommelein op die toen minister werd in de Vlaamse regering. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was De Backer lijsttrekker van de Antwerpse liberalen en werd hij met 5.524 voorkeurstemmen verkozen tot gemeenteraadslid.

Na de regeringscrisis door het Marrakech-pact werd De Backer benoemd tot minister van Telecom, Post, Digitale Agenda en Administratieve Vereenvoudiging van de regering in lopende zaken.

Lijsttrekkers Open VLD

Vanmorgen heeft het partijbestuur van Open VLD dertien lijsttrekkers aangeduid voor de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 mei. Enkel voor de Antwerpse Kamerlijst moet dus nog een beslissing worden genomen.

Vlaams-Brabant: Gwendolyn Rutten (Vlaams), Maggie De Block (federaal)

West-Vlaanderen: Bart Tommelein (Vlaams), Vincent Van Quickenborne (federaal)

Oost-Vlaanderen: Carina Van Cauter (Vlaams), Alexander De Croo (federaal)

Limburg: Lydia Peeters (Vlaams), Patrick Dewael (federaal)

Antwerpen: Bart Somers (Vlaams). Na de aankondiging van het vertrek van Philippe De Backer uit de politiek, zijn er nog geen beslissingen genomen over de Antwerpse Kamerlijst.

Brussel: Els Ampe (Vlaams), Mimi Crahaij (Federaal). Guy Vanhengel trekt de Brusselse gewestlijst en Sven Gatz zal deze duwen.

De Europese lijst wordt ten slotte aangevoerd door Guy Verhofstadt.