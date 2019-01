Hyundai verkocht al 250 elektrischhe wagen op autosalon

Brussel - De Zuid-Koreaanse autobouwer Hyundai merkt, halverwege het autosalon van Brussel, een opmerkelijke stijging van de verkoop van elektrische auto’s. In januari zal het merk bijna 250 bestelbonnen hebben voor elektrische wagens, een stijging van 500 procent ten opzichte van vorig jaar, zo heeft Hyundai donderdag bekendgemaakt.

Hyundai merkt op het autosalon drie trends bij zijn klanten: de elektrische wagen lijkt door te breken, de diesel blijft op de retour en de liefde voor de SUV groeit nog steeds.

Bijna een op de vier wagens (24 procent) van het Hyundai-model Kona die momenteel verkocht worden hebben geen verbrandingsmotor meer. Opvallend is dat van de kopers 97 procent opteert voor de duurdere versie met grote batterij (449 km autonomie) boven de goedkopere versie met kleinere batterij (289 km autonomie). Dat de elektrische Kona opgenomen is in de groepsaankoop voor elektrische wagens die de Vlaamse overheid gelanceerd heeft, speelt volgens de autobouwer in zijn voordeel.

Bij zijn SUV-model Tucson merkt Hyundai dan weer dat vandaag 70 procent van de klanten voor een benzinemotor kiest, terwijl vijf jaar geleden nog 70 procent van de kopers voor een diesel opteerde. Bij de kleinere auto’s van het merk is het aandeel diesel bovendien nog kleiner.

Tot slot merkt Hyundai tijdens het autosalon dat de liefde van de Belg voor de SUV verder blijft toenemen. Vier van de 14 modellen die het merk aanbiedt zijn SUV’s, maar samen zijn die SUV-modellen goed voor 48 procent van de totale verkoop. Wel valt op dat meestal gekozen wordt voor de milieuvriendelijkste benzinemotorisatie en dat 91 procent van de kopers voor een tweewielaangedreven versie kiest.