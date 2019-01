De ‘omgekeerde carrière’ van Philippe De Backer: van Europa naar de nationale politiek

Waar vele politici zich op het eind van hun carrière aanbieden voor de Europese politiek, is dat net de plaats waar het voor Philippe De Backer echt begon. Van 2011 tot 2016 zetelde de nu 40-jarige politicus in het Europees Parlement. Daar was hij zijn partijgenoot Dirk Sterckx opgevolgd. Vanaf mei 2016 verwierf de ‘Responsible Rebel’, zoals hij zichzelf noemt, bekendheid in de regering-Michel I. Daar werd hij staatssecretaris werd voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, en schoof hij onlangs door naar een ministerpost.