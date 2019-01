Primeur: voor het eerst wandelende haaien geboren in Antwerpse zoo

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er epaulethaaitjes geboren in ZOO Antwerpen. In januari zwommen er drie kleintjes uit hun ei. De epaulethaai is een van de zeldzame haaiensoorten die op zijn vinnen kan wandelen.

De drie kleine epaulethaaien zagen onlangs het levenslicht achter de schermen. De kleintjes zijn ongeveer tien centimeter groot en kruipen nog even rond in het aparte bassin, tot ze groot genoeg zijn om de andere vissen in een van de zeewateraquaria te vergezellen.

De epaulethaai is een van de zeldzame haaiensoorten die op zijn vinnen kan wandelen. De haai komt hoofdzakelijk voor in de ondiepe, tropische wateren rond Australië en Papoea-Nieuw-Guinea. Ze kunnen tot één meter lang worden.

De epaulethaai heeft achter de borstvinnen een grote wit omzoomde zwarte vlek die wat doet denken aan een epaulet op een militair uniform, vandaar de naam epaulethaai. De vlek, ook wel eens een oogvlek genoemd, zit er om roofvissen te misleiden.