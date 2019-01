Theo Francken ondervraagd over fraude met humanitaire visa: “Volledige transparantie verschaffen”

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is ondervraagd geweest door het gerecht over de mogelijke fraude met humanitaire visa onder zijn beleid. Dat bevestigt Ferry Comhair, de woordvoerder van Francken, aan onze redactie.

“Theo Francken werd uitgenodigd door het gerecht voor een verhoor”, laat zijn woordvoerder aan onze redactie weten. “Uiteraard is hij op deze uitnodiging ingegaan. Hij wenst in dit verhaal volledige transparantie te verschaffen.” In het belang van het onderzoek kan de voormalige staatssecretaris geen verdere commentaar of informatie geven.

Toen bekend raakte dat partijgenoot Melikan Kucam zich stevig liet betalen voor het verstrekken van humanitaire visa aan Syriërs, kwam daarmee ook Theo Francken in woelig water terecht. Francken was politiek verantwoordelijk voor de handelingen van Kucam, want hij was de bevoegde staatssecretaris.

“Aan corrupte mensen moet je al eens geld geven om je werk te kunnen doen”

Eerder vandaag liet mede-N-VA’er en Kamervoorzitter Siegried Bracke zich nog sussend uit over de feiten. Hij volgde zijn partijvoorzitter De Wever en stelt dat de vermeende fraude in deze zaak slechts een bijzaak is. “Men moest snel optreden in Syrië om mensen die erg kwetsbaar waren, te redden.” Bracke liet op Radio 1 verstaan dat bij zo’n operatie soms smeergeld moet worden betaald. “Fraude zit overal. Toen ik hier werkte voor VRT, heb ik ook aan corrupte mensen geld gegeven om mijn job te doen. In oorlogsgebied staat al snel iemand bij een barrage die iets wil”, klonk het eerder bij Radio 1.