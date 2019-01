Opnieuw code geel voor gladheid van kracht, nog meer sneeuw op komst

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) heeft voor donderdagavond en -nacht opnieuw een code geel voor gladheid afgevaardigd. Lokaal zijn er nog enkele lichte sneeuwbuien mogelijk. Het ziet er bovendien naar uit dat er volgende week nog meer sneeuw op komst is.

Donderdagavond en -nacht is het wisselend tot zwaarbewolkt. Er kan aanvriezende mist gevormd worden. Daarom geldt vanaf 18 uur een code geel voor gladheid. Zeer lokaal is er nog kans op een sneeuwbui, maar de kans daarop is eerder klein. De minima schommelen tussen lokaal -5 graden in Hoog-België en -1 graad aan zee.

Foto: KMI

Vrijdag verdwijnen de laatste opklaringen en krijgen we vanuit het westen een zwaarbewolkte lucht in de plaats. Een neerslagzone bereikt voor de middag de kust en trekt vervolgens landinwaarts. In Laag- en Midden-België valt er regen. Ten zuiden van Samber en Maas gaat het om een beetje sneeuw of smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen -1 graad in de Ardennen, +4 graden in het centrum en +8 graden vlak aan zee.

Zaterdag kan het vooral in het oosten en uiterste noorden van het land regenen. Ook elders is wat lichte regen of motregen niet uitgesloten. Onder een overwegend zwaarbewolkte hemel krijgen we de zon amper te zien. Het wordt zo’n 4 graden in de Hoge Venen, 7 of 8 graden in het centrum en 9 graden in het westen.

Weersverwachting voor komende donderdag. Foto: KMI

Zondag krijgen we regen en later nog enkele buien. Een donderslag tijdens de buien is dan lokaal ook mogelijk. In de Ardennen krijgen we de buien opnieuw een winters karakter. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden.

Van maandag tot donderdag krijgen we een afwisseling van droge perioden en buien. De buienneiging neemt wel geleidelijk aan wat af. In Hoog-België vallen er sneeuwbuien. In Laag- en Midden-België gaat het, afhankelijk van de exacte koers van de depressies, om winterse buien of sneeuwbuien. De maxima liggen rond 2 graden in het centrum. ’s Nachts vriest het op de meeste plaatsen licht tot in de Ardennen matig.