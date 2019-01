De vraag die we nu eigenlijk niet willen stellen: wat gebeurt met de 17 miljoen euro voor verdwenen voetballer Emiliano Sala?

Hij was 17 miljoen euro waard, en was letterlijk op weg van verkoper naar koper toen hij verdween. Inmiddels heeft de verantwoordelijke van de zoektocht al laten verstaan dat er geen hoop meer is. Dus blijft die ene vraag die we nu eigenlijk liever niet willen stellen: wat gebeurt er met die 17 miljoen euro die de Argentijnse aanvaller Emiliano Sala (28) waard was?

Eind vorige week raakte bekend dat Cardiff City van de Argentijnse aanvaller Emiliano Sala (28) zijn duurste transfer ooit maakte. De spits, dit seizoen al goed voor 12 goals, kwam over van het Franse Nantes en werd vrijdag voorgesteld als nieuwe aanwinst van Cardiff nadat de twee clubs een akkoord gevonden hadden voor een transferbedrag van 17 miljoen euro.

Het vliegtuig verdween van de radar in de buurt van de lichttoren Casquets, nabij het eilandje Alderney, berucht voor vele ongevallen met schepen.

Alleen zou Sala nooit ook maar een voet op het veld zetten in Cardiff. Maandagavond vloog Sala vanuit Nantes naar de hoofdstad van Wales, maar halfweg verdween het vliegtuig van de radar. Hij is er nooit aangekomen. De heikele vraag die zich opwerpt: moet Cardiff 17 miljoen betalen voor een voetballer die zelfs nooit meegetraind heeft?

Transferkosten zijn voor Cardiff City

Het antwoord: ja. Tenminste, op voorwaarde dat de transfer intussen al gehomologeerd werd door wereldvoetbalbond FIFA. Dat zegt de Parijse advocate Alexandra Cohen Jonathan aan persagentschap AFP.

Foto: AFP

In de Franse pers zegt een bron dicht bij Nantes dat het contract zaterdagmiddag getekend werd. De FIFA keurde de transfer maandagmiddag, amper enkele uren voor de verdwijning van Sala, goed. Dit betekent dat de speler dus officieel eigendom was van Cardiff City en de Welshmen het Franse Nantes 17 miljoen euro moeten betalen voor de speler.

Verzekering of geen verzekering?

Is Cardiff City dan die enorme investering van 17 miljoen euro onherroepelijk kwijt? Niet per se, net zoals Club Brugge ook geld recupereerde van de verzekering na het overlijden van de betreurde François Sterchele.

Voetbalclubs sluiten meestal twee soorten verzekering af als ze een nieuwe voetballer binnenhalen. Een aansprakelijkheidsverzekering, tegen blessures, en een ‘key person insurance’, die ondernemingen verzekert tegen het plotse verlies van belangrijke leden van het bedrijf. Veel hangt af van de vraag of Cardiff al een dergelijke overeenkomst had afgesloten voor zijn nieuwe topspits.

Foto: AFP

En daar knelt het schoentje. “Het zou best kunnen dat die verzekering nog niet in orde gemaakt was omdat het transfercontract nog maar net getekend was”, vertelde een bron uit de sportwereld aan de Engelse krant The Daily Mail.

Volgens de man is het niet ongebruikelijk dat het afsluiten van een verzekeringscontract nog enkele dagen aansleept na zo’n transfer. “Alle energie gaat eerst naar het onderhandelen van zo’n grote deal”, legde hij uit. Cardiff City weigerde voorlopig dieper in te gaan op de zaak.

Eigenaar van vliegtuig is aansprakelijk, maar slechts voor 100.000 euro

Cardiff City kan wel proberen geld terug te vorderen van de eigenaar van het vliegtuig dat Sala van Nantes naar Wales had moeten brengen. Volgens het Verdrag van Montreal inzake internationaal luchtvervoer is de vervoerder immers aansprakelijk voor de dood of het lichamelijk letsel van hun passagiers, en dus ook voor dat van Sala. Alleen is het bedrag dat zij moeten betalen begrensd tot 100.000 euro. Een fractie van wat Cardiff City enkele dagen eerder voor Sala betaald had.

Foto: REUTERS

“Die limiet van 100.000 euro verdwijnt vanaf het moment dat je kan bewijzen dat de vervoerder in de fout gegaan is”, aldus Alexandra Cohen Jonathan. De geluidsberichten van Sala, waarin hij zich vragen stelde bij de staat van het vliegtuig, kunnen daarbij tot een onderzoek leiden. Als blijkt dat het vliegtuig bijvoorbeeld niet voldoende onderhouden was, kan Cardiff City proberen de volledige 17 miljoen euro terug te vorderen van het bedrijf Southern Aircraft Consultancy, dat eigenaar was van het toestel.

Onduidelijkheid over Sala maakt zaak behoorlijk ingewikkeld

Het grote probleem: er is geen duidelijkheid over de situatie van Sala. Zelfs al is er een verzekering, zolang de (water)kans bestaat dat de Argentijn op een dag nog ergens opduikt - en laten we hopen dat dat gebeurt - zal het nog even duren vooraleer de maatschappijen willen tussenkomen. Als er na geruime tijd nog niets van hem vernomen is, kunnen de eerste stappen worden gezet.

Foto: REUTERS

In het algemeen geldt dat bij vermiste personen niet zomaar een beroep gedaan kan worden op een uitkering of levensverzekering. Meestal is dat een proces van jaren, waarbij de vermiste eerst doodverklaard moet worden. Cardiff City liet voorlopig alvast verstaan “de evolutie van de zoektocht af te wachten”. Eén ding lijkt nu al zeker: het einde is nog niet in zicht. En: hoe klein ook, de hoop op een goede afloop blijft.

