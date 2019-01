Félix Tshisekedi aangekomen op presidentieel paleis voor eedaflegging president

Félix Tshisekedi is rond 13 uur aangekomen op het presidentieel paleis in Kinshasa voor de eedaflegging als nieuwe president van Congo. Dat blijkt uit rechtstreekse beelden op de Congolese zender RTNC.

In de nacht van zaterdag op zondag bevestigde het Congolese Grondwettelijk Hof de overwinning van Tshisekedi bij de verkiezingen van vorige maand. Martin Fayulu, een andere oppositiekandidaat, had beroep ingediend bij dat Hof omdat Tshisekedi’s winst volgens hem niet het resultaat is van de verkiezingen, maar van een achterkamerdeal tussen aftredend president Joseph Kabila en Tshisekedi.

Kabila kwam omstreeks 13.30 uur aan op het paleis. Het gaat om de eerste vreedzame machtsoverdracht sinds het land in 1960 zijn onafhankelijkheid van België uitriep.