We worden steeds ouder en er worden steeds minder kinderen geboren

Brussel - De vruchtbaarheid in België herstelt trager dan voorzien, terwijl de vergrijzing van de Belgische bevolking een zekerheid blijft. Dat zegt het Federaal Planbureau in zijn nieuwste demografische projectie. België telt volgens die projectie 13,2 miljoen inwoners in 2070, tegenover 11,4 miljoen in 2018. Vorig jaar voorspelde het Planbureau tegen 2070 nog een toename van de bevolking tot 13,4 miljoen.

Van 1,8 naar 1,6 kinderen

Het aantal kinderen per vrouw is in ons land afgenomen van 1,8 in 2009 tot 1,6 in 2017. “Die evolutie zou deels kunnen worden verklaard door de wens om de geboorte op die leeftijden uit te stellen als gevolg van de financieel-economische crisis die in 2008 losbarstte en in het bijzonder jonge gezinnen heeft getroffen”, klinkt het. Historisch gezien is er namelijk een verband tussen het consumentenvertrouwen - dat in de jaren na de crisis fors daalde - en de vruchtbaarheid. “Wanneer de vertrouwensindicator stijgt, volgt de vruchtbaarheid en omgekeerd.”

Bij zijn vorige projecties ging het Planbureau uit van een herstel van de vruchtbaarheid vanaf 2020, maar het stelt nu vast dat de vruchtbaarheid ondanks het herstel van de vertrouwensindicator nog niet opnieuw is gestegen. “Het algemene economische klimaat wordt nog steeds gekenmerkt door een grotere onzekerheid en moeilijkheden bij het vinden van stabiel werk, wat het samenwonen kan vertragen en de toegang tot de huurmarkt of de aankoop van een woning kan bemoeilijken. Dat is nu vaak een eerste vereiste om een kinderwens concreet te maken.”

1,5 miljoen geboortes verwacht tegen 2030

Daarom gaat het Planbureau in zijn nieuwe demografische projectie slechts uit van een herstel van de vruchtbaarheid vanaf 2030. Volgens die hypothese bedraagt het totale aantal geboorten in België 1,5 miljoen over de periode 2018-2030, een vermindering met 100.000 geboorten.

Wat wel vaststaat in de demografische projectie is de vergrijzing van de bevolking. Het aandeel 67-plussers stijgt van 16 procent in 2018 tot 23 procent in 2070. “De babyboomgeneratie versnelt de vergrijzing tot 2040, waarna deze stabiliseert”, klinkt het. Momenteel telt België één 67-plusser voor 3,8 personen tussen 18 en 66 jaar. In 2070 zou die verhouding 1 op 2,5 zijn.