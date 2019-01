AC Milan blijft jagen op Rode Duivel Yannick Carrasco

Italiaanse bronnen zijn overtuigd: AC Milan heeft een tweede offensief gelanceerd om Rode Duivel Yannick Carrasco naar Italië te lokken.

Carrasco ligt nog altijd onder (riant) contract bij het Chinese Dalian Yifang. Maar dat was geen onverdeeld succes: sportief scheerde de club geen hoge toppen en konden ze zich pas op de laatste speeldag, dankzij een doelpunt van Carrasco, verzekeren van het behoud in de hoogste klasse.

Ook extra-sportief doken er wel wat problemen op. Zo werd het paspoort van Carrasco een tijdlang ingehouden na een handgemeen met een Chinese ploegmaat op training. Hierdoor miste Carrasco enkele interlands met de Rode Duivels omdat hij China niet kon en mocht verlaten.

Het is niet duidelijk of Carrasco nog wel wil voetballen in China. Mocht dat niet het geval zijn, dan is AC Milan alleszins bereid om de Rode Duivel een contract aan te bieden. De vleugelaanvaller past perfect in de 4-3-3 die trainer Gattuso voor ogen heeft. AC Milan staat momenteel vierde in de Serie A, een plaats die rechtstreeks toegang geeft tot de Champions League. Carrasco werd eerder al gelinkt aan de Italiaanse topclub maar zonder succes. De Milanezen zouden nu, via technisch directeur Leonardo en voormalig clubicoon Paolo Maldini, een tweede offensief gestart zijn om de Belg binnen te halen.

Milan kocht gisteren al de Pool Piatek als vervanger van de naar Chelsea vertrekkende spits Gonzalo Higuain. Carrasco van zijn kant werd eerder al gelinkt aan Arsenal en zijn vroegere club AS Monaco.