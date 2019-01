Wie zag verdachte van diefstal met braak in Namen eind vorig jaar?

Op verzoek van het Parket van Namen, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht:

Op dinsdag 25 december 2018, omstreeks 18u.10 pleegden 4 gemaskerde mannen een inbraak in een woning te Namen. Even voordien is een persoon naar de woning van de slachtoffers gegaan, die op dat ogenblik niet thuis waren.

De man is tussen 25 en 30 jaar oud en mager. Hij droeg een blauwe jeans, een blauwe donsjas, een grijze muts en zwarte sportschoenen met witte zolen. De speurders zijn op zoek naar getuigen die verdachte handelingen hebben gezien in de Chaussée de Dinant op dinsdag 25 december 2018. Herkent u deze man of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 /30 30 0. Getuigenissen kunnen ook worden gestuurd naar opsporingen@police.belgium.eu. Dit bericht kan u nalezen op www.police.be.