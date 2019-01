Voorbije dagen reden 316 strooiwagens uit

Brussel - De voorbije winterse dagen zijn de 316 strooiwagens van het Agentschap Wegen en Verkeer quasi continu uitgereden om sneeuw te ruimen en zout te strooien. “De werkzaamheden zijn maandag, dinsdag en woensdag vlot verlopen. We zijn tevreden”, zegt Veva Daniels, woordvoerster van Wegen en Verkeer.

Door de sneeuwval in Vlaanderen zijn alle strooiwagens van het agentschap de voorbije drie dagen bijna continu uitgereden toen het nodig was. “Het was soms achter de sneeuw hollen omdat de strooiwagens niet altijd overal tegelijkertijd konden zijn”, legt Daniels uit. “Als alle 316 wagen uitrijden, hebben ze 3 à 4 uur nodig om alle Vlaamse gewest- en autosnelwegen te behandelen met strooizout.”

“Als de strooiwagens ook nog sneeuw moeten ruimen, moeten we 3 à 4 wagens tegelijk inzetten om sneeuw te ruimen op één autosnelweg. Die wagens ruimen dan sneeuw en strooien ook zout. We hebben meer tijd nodig om alle Vlaamse wegen te behandelen”, aldus Daniels.

Sinds maandagavond hebben alle strooiwagens 7.600 ton zout op de wegen gestrooid. Sinds het begin van de winterperiode gaat het om in totaal al 18.800 ton.