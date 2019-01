Greta Thunberg: ‘Wat jullie doen is geweldig! Doe voort’

Greta Thunberg kon haar geluk niet op toen we vertelden dat er 35.000 scholieren en studenten in België betoogden. ‘Het voelt ongelooflijk.’

Wie steelt de show in Davos? Niet de Duitse bondskanselier Angela Merkel of de Japanse premier Shinzo Abe, maar een zestienjarig Zweeds meisje: Greta Thunberg.

‘Voor niemand komen er meer media-aanvragen binnen dan voor haar’, zegt een medewerker van het mediateam van het World Economic Forum. Maar ze wordt goed afgeschermd. Ze geeft geen interviews, journalisten moeten wachten tot de persconferentie van vrijdag. Dan gaat ze ook in Davos aan een school protesteren.

Elke vrijdag spijbelt ze op school, om bij het Zweedse parlement te gaan protesteren tegen het non-beleid dat politici voeren als het op klimaat aankomt. Wereldwijd kreeg ze navolging, zoals bekend ook in ons land. Vandaag kwamen 35.000 jongeren en studenten samen in Brussel.

In het bergtreintje

We zitten samen in een bergtreintje dat ons van het Arctic Basecamp, waar klimaatactivisten waarschuwen voor het smelten van het poolijs, naar Davos brengt. Als ik haar en haar vader bij het uitstappen van een bergtreintje meedeel hoeveel jongeren op straat kwamen, kan ze haar geluk niet op.

Haar ogen worden nog wat groter, haar mond valt net niet open. ‘Bang’, roept haar vader luid, en hij balt de vuist. Zelf gaat ze meteen het nieuws meedelen aan de rest van de groep.

Natuurlijk wil ze wel een reactie geven. ‘Wat jullie doen is geweldig. Het maakt me zo gelukkig en hoopvol. Doe voort! Keep up the good work.’

Hoe is het voor haar om, met een eenzame actie wereldwijde klimaatprotesten te starten? ‘Het voelt ongelooflijk dat de kleine actie van één persoon tienduizenden kinderen over de hele wereld kan inspireren.’

Ze moet voortmaken, want ze moet op een volgend event gaan spreken.

Dertig uur onderweg

Thunberg kwam gistermiddag onder grote mediabelangstelling aan in Davos. ‘Ik kreeg een uitnodiging, en daar zeg je geen “neen” tegen. Dit is een belangrijk event.’ Haar engagement trouw blijvend weigerde ze met het vliegtuig te komen. Ze was 30 uur onderweg met de trein, samen met haar vader.

‘Als een kind iets zegt, voelen volwassen zich schuldiger’, zegt ze voor de camera’s in het station. ‘Jullie hebben onze toekomst gestolen.’

Thunberg maakt deel uit van het officiële programma van het World Economic Forum in Davos. Morgen debatteert ze mee over klimaatverandering. Gisteren was op het grote scherm al een video van haar te zien. ‘Sommige mensen zeggen dat we de klimaatcrisis allemaal veroorzaakt hebben. Maar dat is een leugentje om bestwil. Als iedereen schuldig is, kan je niemand een verwijt maken.’

Onwaarschijnlijke hopen geld

Toch zijn er schuldigen, werpt ze de Davos-ganger voor. ‘Sommige bedrijven en beleidsmakers wisten perfect welke onbetaalbare waarden ze opgaven, om onwaarschijnlijken hopen geld te blijven verdienen. Die bedrijven en beleidsmakers wil ik uitdagen om echte en forse klimaatacties te ondernemen.’

Onderweg naar haar volgende event, kom ik haar even later opnieuw tegen in de hoofdstraat van Davos. Ze vertraagt want ze wil dringend iets tikken op haar smartphone. ‘A Belgian journalist just told me 35.000 students are school striking in Brussels today’, tweet ze. ‘Heroes!’

A Belgian journalist just told me 35000 students are school striking in Brussels today.! Heroes!#ClimateStrike #Fridaysforfuture #schoolstrike4climate https://t.co/n6gwy1GQ8p — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 24 januari 2019

