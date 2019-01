Veld Beerschot Wilrijk sneeuwvrij dankzij herstelde veldverwarming

De topper van zaterdag tussen Beerschot Wilrijk en KV Mechelen zal gewoon kunnen doorgaan. Het veld van het Olympisch Stadion ligt er zwaar, maar bespeelbaar bij. Met dank aan DCA, dat de oude veldverwarming deze zomer herstelde.

Na de fusie tussen Beerschot en Germinal Ekeren installeerde toenmalig voorzitter Jos Verhaeghen een verwarmingssysteem onder de grasmat in het Olympisch Stadion, maar die werd toen zelden of nooit gebruikt. Ook in het tijdperk-Vanoppen bleef de installatie onder het veld aanwezig, maar ook toen werd het nauwelijks gebruikt.

Hoofdsponsor DCA herstelde de voorbije zomer de installatie, met resultaat. “Sinds zondag heeft de veldverwarming continu aangestaan”, zegt communicatieman Sven Van den Abbeele. “Dinsdag lag er een mooi wit tapijt op het veld, maar woensdag zag je dat langzaam wegsmelten. Vandaag (donderdag) ligt het veld er perfect bespeelbaar bij.”

De spelers trainden vandaag op het veld en zullen dat ook morgen doen. Op de synthetische velden aan het Universiteitsplein, waar de ploeg doorgaans de trainingen afwerkt, mag niet getraind worden bij vriestemperaturen. Maar de topper van zaterdag komt dus absoluut niet in gevaar.