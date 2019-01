Hij leefde “als een god in Genoelselederen”: Jaap Van Rennes (84), de koning van de Limburgse wijnbouw, is niet meer

Riemst -

Jaap Van Rennes, vaandeldrager van de Limburgse wijnbouw, is vannacht na een kortstondige ziekte overleden in het AZ Vesalius ziekenhuis in Tongeren. Hij is 84 jaar geworden. Van Rennes kocht in 1990 het kasteel van Genoelselderen (Riemst) en startte er een jaar later met wijnbouw. Samen met zijn dochter Joyce bouwde hij het wijnkasteel uit tot het grootste wijndomein (24 ha) van België. “Ik leef als een god in Genoelselderen”, zei Van Rennes enkele jaren geleden in een interview.