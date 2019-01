Anderlecht is aan slechtste reeks in 44 jaar (!) bezig

Slecht, slechter, slechtst. Anderlecht gaat door diepe dalen. Van de afgelopen zeven competitiewedstrijden verloor paars-wit er vijf, goed voor een 4 op 21. Degradatiecijfers. Het is al 44 jaar geleden dat de Belgische recordkampioen nog eens zo’n slechte reeks liet optekenen.

Wie gehoopt had dat nieuwe trainer Fred Rutten het tij zou kunnen keren, kwam bedrogen uit. Zondagmiddag moest ook de Nederlander met lede ogen aanzien hoe Anderlecht zonder al te veel grandeur ten onder ging in de Gentse Ghelamco Arena. De Brusselaars staan nu gedeeld vijfde. Nog maar één punt voorsprong op de dreigende Play-Off 2. Het water aan de lippen. Het zou een trieste primeur zijn: Anderlecht is samen met Club Brugge de enige club die Play-Off 1 nog nooit gemist heeft.

De neergang wordt nu in alles voelbaar. Op het Gala van de Gouden Schoen boekte Anderlecht het slechtste resultaat ooit. Rutten was de eerste trainer sinds Frank Vercauteren 14 jaar geleden die bij Anderlecht debuteerde met een nederlaag.

In de Jupiler Pro League is Anderlecht sinds afgelopen weekend bezig aan zijn slechtste reeks in 44 jaar. Van de afgelopen zeven wedstrijden werden er vijf verloren. Amper eentje gewonnen en nog eentje gelijk. De laatste keer dat het instituut zich nog eens aan zo’n aanhoudende droogte bezondigde, dateert al van 1975. U weet wel, toen zeges nog twee punten opleverden.

Die reeks spreidde zich toen wel over twee seizoenen: de laatste twee competitiewedstrijden van het seizoen 1974-1975 en de eerste vijf van het seizoen 1975-1976. Anderlecht boekte toen ook een 4 op 21 over zeven opeenvolgende competitiewedstrijden. Dat was toen voor een deel onder de Nederlandse trainer Hans Croon, waarvan speler Peter Ressel later zou zeggen dat hij “de stand van de sterren gebruikte om de opstelling te bepalen”.

Paars-wit telde toen bij de competitiestart slechts 3 op 15, maar zou uiteindelijk nog tweede eindigen, de Beker van België én de Beker der Bekerwinnaars winnen. Toch iets waar ze zich in Brussel nog aan kunnen optrekken.

Komende zondag (18u) staat voor Anderlecht de thuiswedstrijd tegen Eupen op het programma. In de stand zijn AA Gent, Charleroi en STVV kandidaat om over paars-wit te springen en Anderlecht zelfs uit de top zes te stoten.