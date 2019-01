Gewezen voorzitter van politievakbond riskeert twee jaar cel voor verduistering en omkoping

Het openbaar ministerie in Mechelen heeft twee jaar cel gevorderd tegen Gert Cockx, voormalig voorzitter van de politievakbond NSPV. Hij zou zich verrijkt hebben op kap van de politievakbond en wordt beschuldigd van onder meer verduistering, belangenvermenging, en passieve publieke omkoping. Voor zijn echtgenote Nancy P. vroeg het parket 18 maanden. Het NSPV stelt zich burgerlijke partij, net als Philip Van Hamme, de voorganger van Cockx die aan de basis van de klacht tegen Cockx ligt. Ook de NV Formatio, die volledig eigendom was van het NSPV, stelt zich burgerlijke partij.

Cockx zou het bedrijfje Formatio van zijn echtgenote Nancy hebben ingezet om het Nationaal Syndicaat van Politie- en Veiligheidpersoneel (NSPV) geld afhandig te maken. Zij factureerde steeds 10 procent commissie voor het organiseren van meetings, een nieuwjaarsreceptie en een bestelling van gadgets met het nieuwe NSPV-logo erop.

“Dat waren ongevraagde, ongewenste diensten waarvoor Formatio niets extra kreeg, het kostte het bedrijf enkel geld”, klonk het donderdag in de Mechelse rechtbank. “Mijn cliënt vraagt een schadevergoeding van 2.866 euro aan mijnheer Cockx en 44.622 euro aan het koppel.”

“Geen controle”

Ook het NSPV wil dat de gelden die aan Nancy P. zijn uitbetaald teruggevorderd worden. “Er was voor de raad van bestuur geen controle mogelijk op de ingaande en uitgaande facturen want mijnheer Cockx zat volledig alleen aan de knoppen”, klinkt het daar. “Hij zei tijdens de vergaderingen enkel wat volgens hem ‘nodig en relevant’ is. Openlijk had hij nooit kunnen realiseren wat hij verdoken wel kon en hij heeft die verduistering steeds proberen te verhullen.” NSPV eist 27.000 euro terug van Cockx.

Reputatieschade

Een derde burgerlijke partij tegen Cockx en zijn echtgenote is Philip Van Hamme, de voorganger van Cockx als voorzitter van het NSPV. De twee leven in onmin, en het was Van Hamme die in februari 2015 klacht met burgerlijke partijstelling indiende bij het gerecht om de wantoestanden aan te kaarten. “Ik heb hier veel schade door ondervonden, hij wilde mij weg uit het NSPV”, zegt Van Hamme, die na zijn voorzitterschap directeur werd bij Assurnat, de organisatie die de verzekeringen voor de leden afsloot en opvolgde.

“Twee keer per jaar moest Assurnat 75.000 euro aan het NSPV betalen waardoor Assurnat uiteindelijk over de kop ging. Hij heeft heel veel gedaan voor zichzelf en de mensen in zijn omgeving maar niet veel voor een vereniging zoals het NSPV, die volledig uit vrijwilligers bestaat. Die man liegt in al zijn verklaringen, dat is zijn recht, maar ik ben hier om dat te counteren met de waarheid.” Van Hamme vroeg 3.700 euro schadevergoeding voor reputatieschade.

De rechtbank spreekt zich ten vroegste uit op 21 februari.