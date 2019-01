Explosieven, speciale lift en resterende hoop van ouders: mijnwerkers naar beneden vertrokken om Julen (2) te vinden

Elf dagen. Zo lang is de Spaanse peuter Julen (2) al verdwenen in een diepe schacht in het Spaanse bergdorp Totalàn. Volgens reddingswerkers ter plaatse zal het de laatste avond zijn dat hij daarbeneden moet zitten. Zij zetten in een allerlaatste krachtinspanning de zware middelen in: de Guarda Civil heeft explosieven klaarliggen, de technici werken aan een speciale lift. De mama en papa van de peuter willen de hoop erin houden, maar de medewerkers beseffen dat de kansen dat Julen nog leeft wellicht onbestaande zijn.

Julens papa en mama willen de moed niet opgeven. Foto: AFP

Toen papa een vuurtje wilde aanmaken op 13 januari en mama even telefoon kreeg, was Julen even uit hun zicht. Hulpverleners twijfelden eerst nog, maar in die tijd zou de peuter in een schacht van amper 25 à 30 centimeter breed zijn gevallen. Die koker was 107 meter diep. Volgens reddingswerkers is de kans groot dat de jongen zich momenteel op 70 à 80 meter diep bevindt.

De reddingswerken verlopen veel moeizamer dan verwacht: zo veroorzaakte de aanwezigheid van een groot rotsblok onder de grond het voorbije weekend extra vertraging, en bleek dinsdag dat de parallelle verticale schacht te schuin was gegraven, waardoor de buizen die de put tegen instorting moeten beschermen ergens halverwege bleven steken.

Na tegenslagen, nog één krachtinspanning

Nu gaan de hulpverleners voor een extra krachtinspanning. Een speciaal gefabriceerde lift wordt momenteel in de schacht geplaatst, waarmee de mijnwerkers aan de afdaling kunnen beginnen, zo schrijft ‘El Pais’. “Er is een systeem voorzien om de lift snel uit de schacht te verwijderen bij een noodsituatie”, zegt Julian Moreno, een van de brandweermannen ter plekke.

Foto: Bomberos De Malaga

Met kabels zullen ze de metalen capsule in de schacht laten zakken. Die is 1,05 meter breed en 2,5 meter hoog, zodat twee volwassenen en een klein pakket reddingsmateriaal. Ook is er voldoende plaats gelaten om de peuter naar boven te kunnen brengen. Op de vloer zit een rooster dat kan worden weggehaald. Daarin kan nog 500 kilogram aarde, voor het geval er nog grond moet worden weggeschept om bij Julen te geraken. De mijnwerkers in de Cerro de la Corona verwachten dat het om nog ongeveer vier meter zand zal gaan.

De lift is niet het enige speciale laatste reddingsmiddel, de Guarda Civil heeft er preventief voor gekozen om explosieven te laten klaarleggen. Dat melden verschillende lokale media. Daarmee zouden de mijnwerkers en brandweermannen heel specifiek gecontroleerde ontploffingen kunnen doen. Dat zou nodig kunnen zijn om de laatste brokken hard materiaal te kraken en te verwijderen.

“Alles wat ze kunnen”

“Het zou jammer zijn als dit alles voor niets is geweest”, zegt Santiago Suárez (54), een van de mijnwerkers aan de Spaanse krant ‘El Mundo’. “We doen alles wat we kunnen om de jongen eruit te halen. Het reddingsteam is één grote familie geworden. We moeten blindelings op elkaar kunnen vertrouwen.”

Omstreeks 15 uur zijn de mijnwerkers naar beneden vertrokken.