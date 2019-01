Liefdesperikelen monden uit in brandstichting

Kortrijk - Een 26-jarige man uit Kortrijk en zijn 21-jarige ex-vriendin hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een brandstichting in Veldegem. De beklaagden wilden wraak nemen op een vrouw die aanpapte met de man. Het Openbaar Ministerie vorderde 250 uur werkstraf.

Op 20 januari 2017 werd brand gesticht aan de gevel van een woning in aanbouw in Veldegem. G.F. voelde zich gekrenkt door het spelletje van aantrekken en afstoten dat K.V. met hem speelde. Onder invloed van alcohol betrok hij zijn ex-vriendin, met wie hij toen nog samenwoonde, ook in de wraakactie. K.D. liep bij de brandstichting zelf brandwonden op.

Procureur Mike Vanneste merkte op dat er in de aanpalende woning een gezin lag te slapen. “Hun leven stond op het spel door de domme stoot van de beklaagden”, klonk het. Anderzijds toonde het OM wel begrip voor de situatie waarin G.F. zich bevond. Uit talloze gesprekken en foto’s bleek bijvoorbeeld dat het slachtoffer soms met zelfdoding dreigde als hij een punt achter de relatie zou zetten. “Dit dossier is een grote soap, die gelukkig minder erg is geëindigd dan veel soaps op tv.”

Meester Filip De Reuse pleitte dat de beklaagden eigenlijk al drie jaar een rustige, standvastige relatie hadden. “Maar K.V. vindt er blijkbaar een sardonisch genoegen in om relaties kapot te maken. Ze heeft de gave om sommige mannen zot te maken.” De verdediging merkte op dat het nooit de bedoeling was om het huis helemaal te laten uitbranden. Bovendien hebben ze alle schade al vergoed. De advocaten van beide beklaagden stelden daarom opschorting van straf voor. “Het is de grootste stommiteit die ik in heel mijn leven gedaan heb”, zei G.F. in zijn laatste woord.