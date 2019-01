Taxisector gaat massaal protesteren in thuisgemeente van Ben Weyts

Beersel - In de aanloop naar de stemming van het taxidecreet in het Vlaams Parlement, voeren de werkgevers en vakbonden van de Vlaamse taxisector hun acties op. Zo zal vrijdag/morgen een honderdtal taxi’s uit protest in de vroege ochtend door het centrum van Dworp, de woonplaats van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), rondtoeren.

Het ontwerpdecreet individueel onbezoldigd vervoer, ook wel taxidecreet, moet volgens Weyts leiden tot “meer taxi’s aan lagere prijzen”. De federatie van taxibedrijven GTL, de socialistische transportvakbond BTB en het christelijke ACV Transcom, spreken in een gezamenlijke mededeling zelf van een “regelrechte slachting”. “Hij wil een totale deregulering doorvoeren: geen beperking van het aantal taxi’s, geen minimumtarieven, geen afdoende controle op de deelplatformen.”

Die “radicale deregulering” zal volgens de sector “het einde betekenen van duizenden, lokaal verankerde kmo’s”, klinkt het. “Tegelijkertijd zullen duizenden taxichauffeurs het moeten stellen met precaire arbeidsomstandigheden.”

De taxisector benadrukt dat ze bij aanvang voorstander was van het taxidecreet en ze heeft zich naar eigen zeggen de afgelopen jaren constructief opgesteld. “De sector heeft constructieve en onderbouwde adviezen geformuleerd om een minimum aan regels in te voeren, maar botst op een muur”, luidt het. “Acties kunnen niet langer uitgesteld worden.”

Vrijdag/morgen zal daarom een honderdtal taxi’s in de vroege ochtend door Dworp rijden, een kleine deelgemeente van Beersel. Het Vlaams-Brabantse dorpje is de woonplaats van Weyts. “Zo tonen we aan de minister wat het concreet betekent om het aantal taxi’s ongebreideld te laten groeien”, klinkt het. Daarnaast zullen ook alle Vlaamse taxi’s een sticker dragen met daarop een tekening van Ben Weyts met hakmessen en de tekst “Slachthuis Ben Weyts - Specialiteit: slachten van taxi’s”.