Ericsson zet Saskia Van Uffelen opzij als CEO

Saskia Van Uffelen is niet langer CEO bij Ericsson Belux. Dat meldt de gespecialiseerde website computable.be en Van Uffelen bevestigt het nieuws zelf aan Belga. De Fransman Rémi de Montgolfier, die overkomt van de Franse tak van de Zweedse leverancier van telecom- en netwerkapparatuur, vervangt haar.

“Er is besloten om de samenwerking met mij stop te zetten. Ericsson had de voorkeur voor een technisch profiel”, zegt Van Uffelen, die sinds april 2014 aan het roer stond van de Belgische tak. “Het is geweten dat vooral het menselijke aspect mij na aan het hart ligt, maar blijkbaar was er nood aan iemand uit de telecomwereld, de core business van het bedrijf.”

Volgens de voormalige CEO is er geen achterliggende reden voor haar vertrek en ze benadrukt dan ook dat de samenwerking vlot verliep. “Het zal zeker niet liggen aan de resultaten. Die waren zeer goed in België.”

Van Uffelen wijst er ook op dat ze zelf nog steeds actief is als onafhankelijk bestuurder bij AXA, bpost en Elia. “Daarnaast blijf ik ook Digital Champion van de federale regering en blijf ik dus de Europese Unie adviseren over digitale transformatie. Voortaan zal ik dat vanuit een meer neutrale rol doen”, zegt ze.

Daarnaast heeft Van Uffelen de ambitie om andere bedrijven te helpen bij de uitdagingen die de digitale transformatie met zich meebrengt. Of ze dat dan liever als consultant of opnieuw als CEO doet, laat ze in het midden. “Maar je zal zeker en vast nog van mij horen”, klinkt het.