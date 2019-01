Fietser omgekomen na aanrijding met vrachtwagen

Sint-Truiden -

Bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Zepperenweg met de Rellestraat in Sint-Truiden is donderdagnamiddag een fietser om het leven gekomen. De fietser kwam rond 13.45 uur in aanrijding met een vrachtwagen en kwam onder het gevaarte terecht. De hulpdiensten gingen nog ter plaatse, maar voor de persoon kwam alle hulp te laat.