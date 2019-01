Bultrug gespot voor kust Oostende

Oostende - Er is donderdag een bultrug gespot voor de kust van Oostende. Onderzoekers van het Vlaams onderzoeksschip Simon Stevin merkten het dier rond 11 uur op. Dat bevestigt het Vlaams instituut voor de zee (Vliz).

Rond 11 uur merkten de onderzoekers het zeezoogdier op ter hoogte van Ravelingen, zo’n 6 kilometer voor de kust van Oostende. “Het gaat hier vermoedelijk om een van de twee exemplaren die tot rond 10 januari gemeld werden voor de Nederlandse kust en daar al een tijdje vertoefden”, verduidelijkt Jan Seys van het Vliz.

Het gaat om een zeldzame waarneming, al is ze niet uniek. “Bultruggen worden de laatste jaren vrijwel jaarlijks gemeld uit de Zuidelijke Noordzee”, vertelt Seys. Een bultrug behoort tot de familie van baleinwalvissen en kan tot 16 meter lang worden. Het is al van 2011 geleden dat er nog eens bultrug werd gespot in Belgische wateren.