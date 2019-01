Limburgs tuincentrum verkoopt materiaal voor cannabisplantages

Tongeren - De correctionele rechtbank van Tongeren heeft de eigenaars van een tuincentrum in Bree donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee en drie jaar en een boete van 6.000 euro omdat ze producten voor cannabisplantages verkochten in hun centrum en via een webshop. Bij één van de vennoten werden ook de resten van een cannabisplantage gevonden. Het tuincentrum zelf moet een boete betalen van 60.000 euro. Daarnaast werden een bedrag van 106.126 euro en een Porsche Cayenne verbeurd verklaard.

Na een controle moest de Nederlandse zaakvoerder van Agrotech Maaseik noodgedwongen zijn webshop in 2015 stopzetten. Via zijn webshop bood hij allerlei materiaal aan voor de kweek van cannabis, gaande van groeibevorderaars, meststoffen en bestrijdingsmiddelen tot ventilatoren en lampen.

De twee zaakvoerders van het Groot Huis en Tuin Centrum in Bree waren onder de indruk van de webshop van de Nederlander en vroegen hem eenzelfde webshop op te zetten voor hun tuincentrum. In ruil voor zijn diensten kreeg de Nederlander een commissie op de via de website verkochte producten. De uitbaters van het tuincentrum namen ook de stock van de Nederlander over en verkochten die niet alleen via hun webshop, maar ook in hun tuincentrum in Bree.

Buiten de uren afhalen

Na een controle van het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) bezocht ook de politie het tuincentrum en stelde ze vast dat er allerlei producten voor de opzet van een cannabisplantage zowel boven als onder de toonbank werden verkocht. Zo konden (via de webshop) bestelde producten in een neutrale verpakking verstuurd worden of konden ze buiten de openingsuren van het tuincentrum afgehaald worden.

Geld in kluizen

De politie had ook informatie over verdachte handelingen aan de woning van één van de zaakvoerders en zijn vrouw. In een afgesloten garage werd tijdens een huiszoeking in 2017 een niet-actieve cannabisplantage gevonden. Naast de plantage vond de politie ook 730 gram gedroogde cannabis en grote geldbedragen in enkele kluizen.

Naast de eigenaars van het tuincentrum en de vennootschap zelf werd ook de Nederlandse webshopbouwer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden en een boete van 6.000 euro. Ook de vrouw van de zaakvoerder waar de plantage werd gevonden, moet diezelfde boete betalen. Zij kreeg van de Tongerse strafrechter voorts een gevangenisstraf met uitstel van achttien maanden.