Bewakingsbeelden tonen hoe bestuurder zich laat verrassen door spekgladde wegen in Antwerpen

Kapellen / Putte-Kapellen - Heel wat voetgangers en fietsers gingen dinsdag en woensdag onderuit op gladde voet- en fietspaden, maar op verschillende plaatsen lieten ook automobilisten zich verrassen. Bij Ama Haarden, een bedrijf in de Starrenhoflaan in Kapellen, belandde een auto in de omheining. De uitbaatster plaatste er videobeelden van op Facebook.

Een beetje te snel de bocht in, en voor hij het weet hangt de bestuurder van een witte auto in de omheining. Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 19.30 uur. Omdat op de camerabeelden te zien was dat de bestuurder niet meteen aanstalten maakte om de schade te melden, zette zaakvoerster Kim Mertens de beelden op Facebook.

“Ondertussen heeft de bestuurder zich gemeld. De nodige papieren zullen nu ingevuld worden voor de verzekering”, zegt Kim Mertens.

De gevolgen van de slippartij bleven gelukkig beperkt tot blikschade, maar de beelden tonen hoe snel een ongeluk is gebeurd als de wegen er glad bij liggen en bestuurders zich daar niet aan aanpassen.

bekijk ook

Politie Dilbeek draait ‘donuts’ in de sneeuw

Na stunt Dilbeekse politie: buschauffeur van De Lijn leeft zich helemaal uit in de sneeuw

Agent ontsnapt op het nippertje aan auto die slipt op besneeuwde snelweg