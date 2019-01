16-jarige verdachte moet nacht in Antwerpse cel door plaatsgebrek in jeugdinstelling

Antwerpen / Zoersel -

In Antwerpen moet een 16-jarige jongen de nacht in de cel doorbrengen omdat er geen plaats voor hem is in een gesloten jeugdinstelling. Dat meldt het Antwerpse parket. De jeugdrechter had de jongen in een jeugdinstelling willen plaatsen na diens arrestatie samen met twee meerderjarige kompanen voor een inbraak in Zoersel. Vrijdag wordt een nieuwe poging ondernomen om de jongen te plaatsen.