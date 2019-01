Bijna jaar lang geld ingezameld, maar kandidaat-prins Robby heeft nog steeds geen tegenstander: “Jammer, maar ik kan niemand verplichten”

Blankenberge -

Op 16 februari 2019 - de dag van het Prinsenbal - zal Robby van Troostenberghe bijna een jaar campagne hebben gevoerd. Spannend wordt het niet, want de carnavalist is nu al zeker dat hij straks door het leven gaat als Prins Robby I. Voor het eerst in dertig jaar diende zich geen tegenkandidaat aan voor de prinsentitel. “Ik vind het erg jammer. Een aantal leuke facetten van zo’n campagne vallen weg.”