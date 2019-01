Ontroerende tekeningen voor Julen gaan viraal: “Je bent niet alleen, hou vol kleine man”

De reddingswerkers zullen vanavond laat de tweejarige Julen bereiken. De hoop lijkt ijdel, het is intussen al elf dagen geleden dat in die put zit. Op sociale media is een tekening viraal gegaan. “Maak je geen zorgen, er is een engel die over je waakt.”

Intussen zit Julen al elf dagen vast. Vanavond laat onze tijd, verwachten de reddingswerkers hem te bereiken.

LEES OOK. Explosieven, speciale lift en resterende hoop van ouders: mijnwerkers naar beneden vertrokken om Julen (2) te vinden

De tekeningen gaan door merg en been want de tragedie van Julen is niet de eerste zware tegenslag die zijn familie overkwam. In 2017 overleed Olivier, de oudere broer van Julen, aan een hartinfarct. Hij was amper drie jaar oud. Om die reden heeft een jonge illustratrice uit Bilbao een tekening gemaakt waarin Julen en Olivier herenigd worden. Ze beeldde Olivier af als de beschermengel die over Julen waakt.

“Dit is maar een kleine bijdrage. Je bent niet alleen, er is een engel die je beschermt”, aldus Lucia Lopez op Twitter. Spaanse twitteraars reageren emotioneel op de tekening.

#prayforjulen #unamanoajulen un pequeño aporte. No estás solo , hay un ángel que te protege pic.twitter.com/l2EQsUYe1R — lucia (@clhoe666) January 18, 2019

Enkele dagen later postte ze nog een tekening op Twitter. “Ze zijn er bijna, hou je sterk kleine man!” Daarop is te zien Julen rust en veilig lijkt in de vleugels van zijn broer. Rechts op de prent staat een reddingswerker. Er is slechts een dunne wand die hen scheidt, ze reiken elkaar de hand door de muur.

De mama en papa van de peuter willen de hoop erin houden, maar de medewerkers beseffen dat de kansen dat Julen nog leeft wellicht onbestaande zijn.