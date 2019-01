Ziekenhuis bouwt protontherapiecentrum voor 45 miljoen euro, maar de timing kon beter

De deeltjesversnellers zijn in april vorig jaar geplaatst en zouden in het najaar in gebruik kunnen gaan. Foto: UZ Leuven

Leuven - Het universitaire ziekenhuis van Leuven is momenteel een protontherapiecentrum van 45 miljoen euro aan het bouwen op campus Gasthuisberg, maar op donderdag kwam uit dat de wetenschap achter de nieuwe vorm van radiotherapie wankel staat.

Het federaal kenniscentrum KCE heeft op donderdag een rapport gepubliceerd waarin het concludeert dat er geen kwalitatieve wetenschappelijke studies bestaan die de doeltreffendheid van protontherapie bewijzen. Het Riziv had de studie opgevraagd om te controleren of het zijn terugbetalingsprocedures moest uitbreiden. Nu worden elk jaar ongeveer 150 tot 200 protontherapiebehandelingen terugbetaald. Protontherapie is een nieuwe vorm van radiotherapie die gebruik maakt van protonen in plaats van röntgenstralen.

Weggegooid?

Een weggegooide 45 miljoen euro, dus? UZ Leuven oppert van niet. Professor radiotherapie en oncologie Sandra Nuyts wijst erop dat het evident is dat er minder neveneffecten zijn bij protontherapie omdat de kankers gerichter bestraald worden waardoor het gezonde weefsel errond beter gespaard blijft.

“Toch moet de superioriteit van protontherapie voor dit soort kankers in zorgvuldig klinisch-wetenschappelijk onderzoek worden aangetoond”, klinkt het. “Precies daarom investeert het UZ in de uitbouw van een protontherapiecentrum.”

Bovendien zegt Nuyts dat er voor een kleine groep zeldzame tumoren wel al een consensus bestaat over de superioriteit van protontherapie, zoals tumoren aan de schedelbasis of dicht bij de wervelkolom. Toch is de effectiviteit zelfs bij deze gevallen niet wetenschappelijk bewezen. “Omwille van de zeldzaamheid van deze soort kankers is dat om ethische redenen bijna niet haalbaar.”