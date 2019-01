Nederlandse koperdieven richten pijlen op Vlaamse bedrijven

Tielt / Ieper / Dendermonde - Twee dagen nadat hij werd bestolen, heeft Werner Deruddere uit Tielt zijn bestel- en aanhangwagen terug. Koperdieven lieten de voertuigen achter in het Nederlandse Weert, net als bij gelijkaardige feiten in Dendermonde. Ook in Ieper gebeurde een grote koperdiefstal.

Het lijkt erop dat Nederlandse koperdieven naar ons land komen om bij schroothandelaars een grote slag te gaan. Nadat in december bij het recyclagebedrijf Alfamet Recycling in Dendermonde zes ton koper werd gestolen, was maandagnacht Dhondt Recycling in Tielt aan de beurt. Daar namen twee inbrekers 5.000 kilogram koper mee, goed voor een buit van rond de 25.000 euro.

Dat de twee grote diefstallen zo goed als zeker met elkaar hebben te maken, werd woensdagavond duidelijk. Om het koper in Tielt te vervoeren, hadden de daders eerst ingebroken bij garagist Werner Deruddere (50) wat verderop in de straat. Ze deden ongelofelijk veel moeite om uit zijn loods een bestelwagen te stelen én de aanhangwagen van zijn zoon en motorcrosser Jeffrey (19).

“Maar woensdag rond 18.30 uur werd ik gebeld door een Nederlander”, zegt Deruddere. “Hij was aan het wandelen in Weert, net over de Belgische grens, toen hij op een zandweg de opvallende aanhangwagen met de naam en foto van mijn zoon zag staan. Toen hij zijn naam zocht op Facebook zag hij ons opsporingsbericht.” De man belde de garagist en alarmeerde daarna de politie. Zo kwam alles in een stroomversnelling.

“Om 20.30 uur kwam de politie onze voertuigen al in beslag nemen. Ze werden overgebracht naar een takelbedrijf in de buurt voor verder onderzoek. Ik ben heel tevreden, het is nu afwachten tot we ze terug hebben”, zegt Deruddere.

Derde inbraak

Dat de bestelwagen en aanhangwagen in Weert zijn teruggevonden, doet bij de schroothandelaars een belletje rinkelen. Begin december gingen koperdieven heel driest te werk bij Alfamet Recycling in Dendermonde. Met een kraan ramden ze daar een omheining met 11.000 volt om daarna met een vrachtwagen met 6.000 kilogram koper weg te rijden. Die vrachtwagen werd ook in Weert teruggevonden. “Volgens het onderzoek, dat zich uitstrekt tot bij de Nederlandse autoriteiten, is het zo goed als zeker dat beide diefstallen gepleegd zijn door dezelfde daders”, klinkt het bij Alfamet Recycling.

Vorige zondagnacht gebeurde bovendien nog een derde grote diefstal bij een recyclagebedrijf in Ieper. Al zou de werkwijze daar verschillen. “Maar om op zo'n korte tijd zo'n hoeveelheid mee te nemen, moet je goed voorbereid zijn”, zegt de zaakvoerder die liever anoniem wil blijven. “Tot nu toe kregen we trouwens weinig met diefstallen te maken.”

Soepele regelgeving

Ook in Ieper ging het om duizenden kilogram koper, volgens de zaakvoerder zelfs nog iets meer dan in Tielt en Dendermonde. De daders sloegen toe tussen 21 uur en 1 uur. Ze probeerden op het terrein een vrachtwagen te stelen om alles in te laden, maar dat mislukte. “Maar ze hadden andere bestelwagens en aanhangwagens mee”, zegt de ondernemer, die spreekt over een echte plaag. “Het wordt tijd dat de politie actie onderneemt, want het zal alleen maar verergeren.”

Bij Coberec, de overkoepelende federatie van Belgische schroothandelaars, zien ze een reden waarom de dieven naar Nederland vluchten. “Hier in België, maar ook in Frankrijk en Engeland, gelden strengere regels om koper aan de man te brengen. Er is identificatieplicht, dus de verkoper moet zich kenbaar maken, en cashbetalingen zijn beperkt tot een bedrag van 500 euro. In Nederland en Duitsland gelden die verplichtingen niet, waardoor je daar vrij en vrolijk 25.000 euro koper kan verkopen”, zegt woordvoerder Jan Vermoesen.