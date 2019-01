Appartement in brand gestoken na ruzie met bovenbuur: “De schuld van de drank”

Zottegem - De 26-jarige Laurens O. verscheen voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde wegens opzettelijke brandstichting in het appartementsgebouw in de Kleine Nieuwstraat in Zottegem op 27 september 2018. Het parket eist vier jaar gevangenisstraf.

Opzettelijke brandstichting in een bewoond gebouw bij nacht, bedreiging, opzettelijke slagen en verwondingen en weerspannigheid. Zottegemnaar Laurens O. moest zich gisteren voor verschillende feiten voor de Oudenaardse strafrechter verantwoorden.

Nadat hij in december 2017 in een nachtwinkel in Zottegem bij het stelen van een blik bier de uitbater ook nog eens met een mes bedreigde, ging hij einde september vorig jaar helemaal door het lint.

Op 26 september ging hij bij een discussie over geld op de vuist met zijn bovenbuur in het appartementsgebouw in de Kleine Nieuwstraat in Zottegem. Daarop werd hij door de politie opgepakt en een nachtje in de cel gehouden. Maar bij zijn vrijlating de ochtend nadien dronk hij zich eerst wat moed in, trok naar het appartement van zijn bovenbuur, stak een enveloppe in het ventileerrooster in de deur en stak die vervolgens in brand. “Om hem wat schrik aan te jagen”, zou de beklaagde later verklaren.

4 bewoners naar ziekenhuis

De brandstichting bleef echter niet zonder menselijk leed. De deur van het appartement van zijn bovenbuur vatte vuur en vier bewoners van het appartementsgebouw werden met rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht. Het is pas toen de brandweer ter plaatse kwam dat de beklaagde enigszins besefte wat hij aangericht had.

“Mijn cliënt herinnert zich zo goed als niets meer en onder invloed van alcohol besefte hij eigenlijk ook niet wat hij deed”, benadrukte advocaat Ben Leyman. “We betwisten wel de verzwarende omstandigheid van brandstichting bij nacht. De brandstichting gebeurde om 7.30 uur en dat is niet meer ’s nachts.”

Sinds brand in voorhechtenis

Het openbaar ministerie tilt zwaar aan de feiten en vordert een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan de helft met uitstel gekoppeld aan voorwaarden.

De verdediging vraagt de rechtbank om een volledig voorwaardelijke straf. Meester Leyman: “Mijn cliënt zit sinds de brandstichting in voorhechtenis. Gelet op een combinatie van factoren, waaronder alcoholmisbruik en een persoonlijkheidsstoornis, is een residentiële opname aangewezen.”

De rechtbank doet uitspraak op donderdag 14 februari.