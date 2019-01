Chauffeur lijnbus (60) in het ziekenhuis getrapt: “Ik kan er niet van slapen. Zoveel agressie om niets”

Ronse -

Een zestigjarige buschauffeur van stadslijn 73 in Ronse werd woensdag omstreeks 13.30 uur aan de halte vlak voor de ingang van het algemeen ziekenhuis Glorieux zwaar aangepakt door een ongedurige reiziger. De man kreeg klappen in het gezicht en op de keel. Hij is voor onbepaalde tijd met ziekteverlof. Zijn belager wist te ontkomen.