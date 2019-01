Snowkiters razen over het strand van Zeebrugge en maken spectaculaire beelden: “Unieke ervaring”

Zeebrugge - Voor een keertje geen kitesurfers, maar snowkiters voor de kust van Zeebrugge. Een aantal waaghalzen bonden afgelopen woensdag het snowboard aan en gingen met behulp van hun kite over het strand razen.

De omstandigheden voor het beoefenen van de minder gekende variant op kitesurfen waren ideaal: een dikke pak sneeuw, een winterzonnetje, goede wind en een grote open vlakte. Thierry De Kinder (42) was één van de snowkiters die van het strand zijn speelterrein maakte.

“Normaal gezien trek ik naar de bergen om te snowkiten, maar nu kon het gewoon op het strand. Dat zorgt voor een unieke ervaring”, zegt De Kinder. “Het waaide niet behoorlijk hard waardoor de snelheden die we haalden beperkt bleven. Bij een strakke wind wordt het wel gevaarlijker. Het leuke aan snowkiten is dat je ook een stukje van de duinen kan meenemen. De idyllische omkadering maakt het helemaal af.”

De Kinder bond een GoPro aan en werd ook vanuit de lucht gefilmd door een vriend die een drone bestuurde. Het leverde adembenemende beelden op. “Per toeval kon er iemand filmen met een drone. De beelden zijn inderdaad erg cool”, vindt De Kinder.

De man beoefent het kitesurfen al 16 jaar en trekt maandag naar het Zwarte Woud in Duitsland om daar opnieuw te gaan snowkiten. “De sport is niet super bekend, maar een aantal jongens die in bergen wonen doen het natuurlijk meer dan kitesurfen. Het ziet er niet naar uit dat we hier op korte termijn nog eens kunnen snowkiten want de temperaturen zullen de komende dagen dalen en de sneeuw zal smelten. Jammer, maar we hebben het toch maar weer mooi gehad.”

