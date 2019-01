Dakloze overlijdt in steengroeve nabij Namen

Beez / Namur / Belgrade / Saint-Servais / Saint-Marc / Bouge / Champion / Daussoulx / Flawinne / Malonne / Suarlée / Temploux / Vedrin / Boninne / Cognelée / Gelbressée / Marche-les-Dames / Dave / Jambes / Naninne / Wépion / Wierde / Erpent - In de voormalige steengroeves van Lives is woensdag het levenloze lichaam aangetroffen van een 37-jarige, dakloze man. Dat heeft het stadsbestuur van Namen donderdag gemeld.

De man had er zich geïnstalleerd met zijn tent. Dinsdagavond nog had hij een aanbod tot overnachting in een opvangcentrum geweigerd. De plaatselijke overheden betreuren dat de man de hulp heeft geweigerd, maar wijzen er op dat niemand wettelijk daartoe verplicht kan worden.